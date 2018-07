Nevasca apaga parte de Nova York e Nova Jersey

O governador do Estado de Nova York, Andrew Cuomo, demitiu nesta quinta-feira o diretor estadual de emergências Steven Kuhr, acusado de ter deslocado uma equipe de bombeiros para retirar uma árvore derrubada pelos ventos na frente da casa do funcionário. A árvore derrubada atrapalhava o trânsito na rua.

"Meu filho teve o fornecimento de energia elétrica restaurado há apenas dois dias e agora chegou essa nova tempestade", disse Mark L. Fendrick, morador de Staten Island, em Nova York. Apesar de alguns bairros ainda estarem sem energia, as linhas de trens funcionaram lentamente, bem como o metrô de Nova York, enquanto a neve caía e as temperaturas baixavam. Em Nova Jersey, as empresas de energia informaram que 390 mil pontos estavam sem energia nesta quinta-feira, dos quais 160 mil eram novos, ou seja, ficaram sem eletricidade hoje.

As informações são da Associated Press e da Dow Jones.