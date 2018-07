Nevasca atinge Costa Leste dos EUA

A rara tempestade de neve em outubro causava problemas no tráfego aéreo e em rodovias de Washington a Boston. O Serviço Nacional de Meteorologia advertiu que viajar à noite de carro seria "extremamente perigoso" nessa região.

Havia atrasos de seis horas em voos partindo e chegando ao Aeroporto Internacional de Newark, informou a Administração Federal de Aviação. Problemas similares ocorriam no Aeroporto Internacional Kennedy, em Nova York.

Há previsão para neve até o início do domingo, com nevascas, queda na temperatura e fortes ventos, com rajadas de 95 quilômetros por hora. Em Manhattan, a previsão era de até 25 centímetros de neve.

Algumas árvores ainda com folhas caíram com o peso acrescentado pela neve, prejudicando a fiação elétrica e deixando milhares de pessoas sem eletricidade, informou o Serviço Nacional de Meteorologia. As informações são da Dow Jones. (Equipe AE)