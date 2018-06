Nevasca atrapalha lançamento de foguete Imagens de satélite indicam que uma forte nevasca prejudicou os planos da Coreia do Norte para lançar um novo foguete, algo que aumentaria novamente a tensão no extremo leste da Ásia. Mas o projétil, batizado de Unha, poderá ser lançado a partir de quarta-feira, dependendo das condições climáticas, segundo a imprensa sul-coreana. As imagens divulgadas pelo satélite internacional GeoEye trouxeram a público detalhes nunca revelados sobre Pyongyang, potência nuclear e um dos países mais isolados do mundo.