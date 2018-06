Nevasca deixa 12 mortos e paralisa cidades no Japão

A forte nevasca que atinge o leste do Japão matou pelo menos 12 pessoas desde sexta-feira e deixou centenas de feridos, além de paralisar o tráfego e provocar a falta de energia em diversas cidades, informaram neste domingo, 16, os meios de comunicação locais.

A mídia divulgou que o telhado de uma galeria comercial desabou em um subúrbio de Tóquio e dois trens colidiram na pistas escorregadias nas proximidades de Kawasaki. Além disso, centenas de voos foram interrompidos.

A imprensa também reportou que milhares de motoristas e passageiros ficaram presos por horas em engarrafamentos nas rodovias, e funcionários do governo tiveram que entregar comida e instalar banheiros portáteis em algumas áreas.

Segundo a Agência Meteorológica do Japão, o país deve continuar sofrendo com o mau tempo nos próximos dias. Cerca de 20 mil casas já teriam ficado sem luz. (Fonte: Associated Press)