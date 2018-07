Nevasca fora de época nos EUA afeta ao menos 60 milhões

Uma nevasca fora de época vem afetando a vida de ao menos 60 milhões de americanos na Costa Leste dos Estados Unidos.

As fortes tempestades de neve atípicas no mês de outubro já fizeram com que mais de 3 milhões de residências no nordeste dos Estados Unidos ficassem sem eletricidade, após redes elétricas terem sido derrubadas pela neve.

A nevasca fez ainda com que mais de mil voos fossem cancelados e 9 pessoas já foram mortas em acidentes decorrentes das condições escorregadias e perigosas das estradas da região.