Nevasca mata três e causa apagão nos EUA

A nevasca, rara nessa época do ano, causou estragos nos sistemas de transporte aéreo, rodoviário e ferroviário entre Washington e Boston. O Serviço Nacional de Meteorologia alertou que viajar à noite seria "extremamente perigoso".

Uma pessoa morreu em Connecticut eM um acidente de trânsito causado pelo gelo na estrada, segundo noticiado pela imprensa local. Em Massachusetts, um cabo de força caiu e eletrocutou um homem. Já na Pensilvânia, o peso da neve derrubou uma árvore, que atingiu e matou uma pessoa.

Quase 2 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica na região entre o Meio-Atlântico e New England. O governador de Nova Jersey, Chris Christie, declarou estado de emergência, "em função das severas condições climáticas".

Quem ia pegar um voo tinha de esperar em média seis horas no Aeroporto Internacional de Newark, segundo a Administração Federal de Aviação. O aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, enfrentava problemas similares.

O sistema ferroviário também foi afetado, com a suspensão do trajeto entre Filadélfia e Harrisburg, devido a um problema de sinal causado pela tempestade. Segundo as autoridades, a neve atingiu quase 30 centímetros em algumas áreas da Pensilvânia, Connecticut e Nova Jersey. As informações são da Dow Jones.