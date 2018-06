Um total de 1,250 mil voos estão programados neste domingo no aeroporto de Frankfurt. A cidade de Berlim também foi atingida pela nevasca, mas um porta-voz do aeroporto da capital alemã disse que nenhum voo foi cancelado, apesar de atrasos de até 20 minutos em função da necessidade de limpar as pistas. As informações são da Dow Jones.