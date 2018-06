Nevasca provoca cancelamentos de voos nos EUA

A expectativa é que caia em torno de 30 centímetros de neve nos estados da Costa Leste do país, após a forte tempestade de neve que atingiu a região na segunda-feira e que deixou uma camada de gelo nas estradas.

Quase 2.600 voos foram cancelados na manha desta quarta-feira, após dois mil cancelados ontem e 2.500 na segunda-feira. A maioria dos cancelamentos ocorreu em aeroportos na região de Nova York, Boston, Chicago, Philadelphia e Washington.

A tempestade de neve também foi responsável por mais de 600 mil pessoas ficarem sem energia elétrica na Pensilvânia, levando escolas e prédios do governo a não funcionarem e à redução do limite de velocidade nas principais rodovias. A queda de árvores é um dos principais problemas enfrentado pela população nas estradas.

O Estado de Nova York disponibilizou mais de dois mil equipamentos pesados para manter as estradas limpas durante a tempestade que forçou o fechamento de uma das principais estradas e centenas de escolas ao norte do Estado.

O governador de New Jersey, Chris Christie, declarou estado de emergência e escritórios do governo permaneceram fechados para os serviços não essenciais. Fonte: Associated Press.