Nevascas cancelam voos em aeroportos europeus

A nevasca que atinge parte da Europa cancelou ontem voos em alguns dos principais aeroportos do continente, como Heathrow, em Londres, e o Charles de Gaulle, em Paris. Na França, cerca de 40% dos voos foram cancelados e, na Grã-Bretanha, esse número chegou a 20%.

A neve também afetou as operações no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha.

No Brasil, segundo a Infraero, 4 dos mais de 140 voos com partida ou chegada prevista para terminais europeus foram suspensos desde a tarde até a noite de ontem.

"Há uma grande probabilidade de cerca de 2 a 6 centímetros de acúmulo de neve e baixa visibilidade ao longo do dia", disse um porta-voz do Heathrow. "Isso reduzirá a capacidade do aeroporto e, se providências não forem tomadas, teremos interrupções significativas dos voos." / REUTERS