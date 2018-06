Neve deixa 350 mil sem luz e 9 mortos nos EUA

135 km/h.

Ao longo da última sexta-feira e do sábado, mais de 5,8 mil voos foram cancelados. Neste domingo, a situação começou a se normalizar, com os aeroportos voltando a funcionar - os de Nova York reabriram no sábado.

Moradores sem energia elétrica tinham de conviver com o frio que chegava a -10ºC em algumas regiões. A circulação pelas estradas de Massachusetts e Connecticut foi reaberta. Em Connecticut, o presidente Barack Obama decretou estado de emergência e concedeu ajuda federal. Assim como em Massachusetts, áreas costeiras foram alagadas. Outras regiões ficaram isoladas pelo acúmulo de neve. New Jersey, que sofreu danos bilionários e teve dezenas de mortes com a passagem do furacão Sandy há três meses, enfrentou menos problemas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.