Neve fecha escritórios do governo em Washington

PRISCILA ARONE COM INFORMAÇÕES DA ASSOCIATED PRESS, Agência Estado

Segundo o site do jornal Washington Post, não havia registros de acidentes sérios em estradas e ruas da região, mas as autoridades avisaram que os motoristas não devem sair de carro a menos que seja extremamente necessário.

O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um aviso de tempestade de inverno para a costa leste, o que inclui Baltimore, Washington e Philadelphia. A expectativa é de que a precipitação de neve atinja até 15 centímetros.

A tempestade deve deixar a costa leste na noite de terça-feira, mas as temperaturas não devem subir até pelo menos sexta-feira, segundo os meteorologistas.

Portland, no Oregon, e Chicago, devem registrar neve e chuva nesta semana. Segundo o meteorologista da rede CNN, Dave Hennen, esta situação climática é muito incomum, já que "literalmente se espalhou por todo o território dos Estados Unidos".

Apesar do frio intenso, a CNN informa que os aeroportos estão voltando ao normal e que 775 voos haviam sido cancelados nesta terça-feira, número consideravelmente menor dos que os 1.900 de segunda-feira e os 2.800 que deixaram de operar no domingo.

Porém, a situação nas estradas continua perigosa. Nos últimos dias, pelo menos 15 pessoas morreram em acidentes relacionados às condições climáticas, a maioria em acidentes de trânsito

Desaparecidos

No noroeste do Estado de Nevada, equipes de resgate procuram dois adultos e quatro crianças que saíram para brincar na neve numa área montanhosa e não voltaram. James Glanton, de 34 anos, e Christina MacIntee, de 25, estão desaparecidos junto com dois filhos de Glanton e uma sobrinha e um sobrinho de MacIntee, informa os site da rede CNN. O grupo saiu para caminhar numa cadeia de montanhas no domingo e não foi mais vistos desde então.