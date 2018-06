Neve mata 14 na Europa e afeta voos no Brasil

Além das mortes - em número inferior às centenas de vítimas do frio em 2012 -, as nevascas deixaram a economia e os transportes da Europa prejudicados ontem, pelo quarto dia consecutivo. Na Inglaterra, cerca de 20% dos voos - ou 150 - foram cancelados no Aeroporto de Heathrow, o maior do país. Em Paris, 40% dos voos - cerca de 450 - que partiriam do aeroporto de Roissy-Charles De Gaulle foram cancelados.

Além do transporte aéreo, as rodovias da França, da Grã-Bretanha e da Alemanha praticamente pararam desde o final de semana. O trânsito de cargas foi paralisado em algumas regiões da União Europeia em razão do risco de acidentes de trânsito.

Brasil. Ontem, até as 19 horas, 10% dos 131 voos internacionais partindo do Brasil registraram atraso superior a meia hora e oito foram cancelados. Dois voos para Londres previstos para sair às 18h15 de Guarulhos, um da British e um da Iberia, estavam entre os cancelados.

A situação tendia a piorar ao longo da noite. O voo 507 da Lufthansa de Guarulhos para Frankfurt, por exemplo, tinha partida prevista para 19h35, mas já havia sido remanejado para 23h59. Outro, da KLM com destino a Amsterdã, partiria às 21h10, mas já estava previsto que atrasaria uma hora. A decolagem foi remarcada para 22h25. / COLABOROU NATALY COSTA