Neve mata 8 no Japão, incluindo uma família no carro A pesada neve que caiu ao norte da ilha japonesa de Hokkaido no fim de semana já matou oito pessoas, incluindo uma família cujo carro foi soterrado. Segundo a agência de notícias Kyodo, Kazuyo Miyashita, suas filhas de 17 e 14 anos e seu filho de 11 anos morreram em um hospital na noite de sábado, envenenados pelo monóxido de carbono de seu veículo enterrado na neve.