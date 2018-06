Neve mata 9 na Sérvia, Croácia e Montenegro Nevascas bloquearam rodovias, isolaram vilarejos e interromperam o fornecimento de energia elétrica ontem nos Bálcãs, pelo quarto dia consecutivo. Ao menos nove pessoas morreram. Em uma das regiões mais atingidas, a neve e avalanches bloquearam rodovias no norte de Montenegro, onde um metro de neve caiu nesta madrugada, segundo as autoridades. Ao longo da fronteira com a Sérvia, a neve bloqueou as estradas e passagens fronteiriças, isolando vilarejos e deixando casas e escolas sem eletricidade.