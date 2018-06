Neve prejudica trânsito e voos na Europa

Londres, 27/12/2014 - Fortes nevascas atingiram diversas partes da Europa neste sábado, causando engarrafamentos nas estradas e prejudicando o tráfego aéreo no continente, além de provocar um apagão no Reino Unido. Em algumas regiões da Suíça e do sudoeste da Alemanha chegou a cair 40 centímetros de neve.

Segundo a companhia Western Power Distribution, 36 mil pessoas ficaram sem energia no norte da Inglaterra e outras 69 mil tiveram interrupções temporárias. Os aeroportos John Lennon e Leeds Bradford, em Liverpool, foram fechados na noite de sexta-feira, enquanto trabalhadores tentavam tirar a neve da pista.