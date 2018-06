Neve provoca cancelamento de voos nos EUA

Começou a nevar na capital na manhã desta segunda-feira. Autoridades aconselharam a população a evitar pegar estradas. As aulas foram canceladas, o serviço de transporte de ônibus foi suspenso em alguns locais e trabalhadores do governo no distrito federal receberam instruções para ficar em casa.

Mais de 2 mil voos tinham sido cancelados até a manhã de segunda-feira nos Estados Unidos, de acordo o site de monitoramento de voos FlightAware.com. A maioria dos problemas ocorreu em aeroportos de Washington, Nova York e Filadélfia. Em um dia típico, há mais de 30 mil voos marcados nos EUA.

Washington D.C, Baltimore e outros lugares da região do centro da costa do Atlântico poderiam receber até 25 centímetros de neve até o final do dia. Até 15 centímetros de neve estavam previstos para o norte, na Filadélfia, enquanto quase 30 centímetros de neve eram esperados em partes de Nova Jersey. O governador da Virgínia, Terry McAuliffe, declarou estado de emergência.

Os sistemas escolares de Baltimore, Washington D.C e de muitas áreas de subúrbios foram fechados, assim como todos os museus Smithsonian, exceto o Museu Nacional do Ar e Espaço. No entanto, a Suprema Corte dos EUA iria abrir e tinha julgamentos marcados para hoje. Fonte: Associated Press.