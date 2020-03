New York Times destaca que Trump recebeu Bolsonaro, mas deixou 'tarifas sobre a mesa'

NOVA YORK - O jornal The New York Times publicou um breve artigo em sua edição eletrônica no qual retrata o jantar do presidente Jair Bolsonaro com o presidente dos EUA, Donald Trump, na noite do sábado no resort de Trump em Mar-a-Lago, em West Palm Beach, Flórida.

Sobre Bolsonaro, Trump disse, ao lado do presidente brasileiro, que “o Brasil o ama, os EUA o amam; ótimo trabalho”, apontou a reportagem de Peter Baker.

O presidente americano foi questionado por jornalistas se o bom relacionamento das duas autoridades poderia resultar na retirada de tarifas impostas pela Casa Branca contra o Brasil sobre exportações de aço e alumínio. Trump afirmou que “a amizade é provavelmente maior agora do que no passado.” Perguntado novamente se iria abdicar dos impostos, Trump respondeu: “Eu não faço nenhuma promessa.”

O artigo ressaltou que o presidente Bolsonaro não fez nenhum comentário na presença dos jornalistas. The New York Times destacou que entre os assuntos do encontro promovido por Trump estavam o aumento do apoio internacional para a saída do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a favor do líder de oposição Juan Guaidó. Trump acrescentou que também poderiam conversar sobre acordo comercial e conservação florestal.