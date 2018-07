New York Times envia email a milhões de pessoas por engano

A oferta deveria ter sido feita a apenas 300 pessoas que haviam decidido suspender a entrega residencial do jornal, mas por engano um funcionário do New York Times a enviou a mais de oito milhões de pessoas de uma lista de marketing.

O fiasco chamou a atenção de sites de mídia social como o Twitter e o Facebook, provocando o temor de que hackers pudessem ter invadido a rede de computadores do jornal para enviar spam.

Uma porta-voz do jornal disse que foi erro humano, e que hackers não estavam envolvidos e a segurança não podia ser responsabilizada.

"Um email foi enviado por engano do New York Times. Esse email deveria ter sido mandado para um número muito pequeno de assinantes, mas invés disso foi enviado para uma vasta lista de distribuição, formada por pessoas que haviam fornecido seu endereço virtual para o New York Times", disse o jornal em um comunicado.

O email oferecia um desconto de 50 por cento por 16 semanas na entrega residencial do jornal.

The New York Times é propriedade do New York Times Co.

(Por Paul Thomasch em Nova York e Jim Finkle em Boston)