News Corp pagará indenização a 19 vítimas de grampos

As 19 vítimas estão entre as 58 pessoas que processam o News Group, após a suposta interceptação realizada em seus celulares por funcionários do tabloide News of the World. O escândalo levou a News Corp a interromper a circulação do periódico. Detalhes sobre o acordo foram divulgados em uma audiência realizada em um tribunal de Londres nesta quinta-feira.

Segundo o site do jornal Guardian, as pessoas supostamente alvos dos grampos afirmam que diretores do News Group sabiam do envolvimento de jornalistas do tabloide em práticas ilegais, e também que a empresa deliberadamente destruiu provas e tentou enganar investigadores. O Guardian estima que as indenizações podem custar ao News Group "pelo menos 10 milhões de libras em custos e danos". (Equipe AE, com informações da Associated Press)