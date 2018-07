News Corp retira proposta de compra da BSkyB

A News Corp é a proprietária do tabloide News of the World, investigado por um escândalo de grampos ilegais, inclusive do celular de uma garota de 13 anos assassinada. As denúncias levaram a empresa a fechar o jornal de 168 anos, que circulou pela última vez no domingo, e também geraram restrições em torno da iniciativa da News Corp para assumir o controle total da BSkyB.

Antes da informação, o primeiro-ministro britânico, David Cameron, disse que a News Corp deveria reconsiderar sua proposta. "Este negócio deve parar, o negócio das fusões, e ela [News Corp] precisa seguir arrumando a própria casa", disse Cameron, durante a sessão semanal de perguntas do premiê na Câmara dos Comuns.

Apesar do recuo, a News Corp afirmou que a proposta de aquisição da BSkyB seria benéfica para as duas companhias. Além disso, anunciou que está comprometida em ser uma acionista de longo prazo da BSkyB.

Depois do anúncio da News Corp, as ações da BSkyB caíam 2,2% na Bolsa de Londres, por volta das 10h30. A News Corp é a proprietária da agência Dow Jones e também do Wall Street Journal. As informações são da Dow Jones.