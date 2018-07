News International pagará US$ 155 milhões em indenizações, diz jornal

LONDRES - O braço britânico da News Corp elevou o valor do fundo que será utilizado para indenizar vítimas de grampos telefônicos ilegais realizados por seus jornais, de 20 milhões de libras para 100 milhões de libras (US$ 155 milhões), disse o diário Independent nesta quinta-feira, 28.

A News International, de Rupert Murdoch, já reservou o dinheiro para encerrar diversas ações judiciais, algumas delas com custo esperado acima de 1 milhão de libras cada, segundo o jornal, que citou fontes ligadas à situação. Uma porta-voz da News International disse que o valor de 100 milhões de libras era "pura especulação".

A News International já fechou acordos em vários casos judiciais relacionados às escutas telefônicas ilegais com figuras públicas importantes, mas ainda está em negociações com várias outras vítimas, depois de ter admitido que celebridades, políticas e vítimas de crimes tinham sido alvo de escutas telefônicas realizados por jornais do grupo de mídia.