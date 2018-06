Nicarágua: 5 morrem em ataques contra governistas na Cinco pessoas morreram e 24 ficaram feridas em dois ataques neste domingo contra ônibus de simpatizantes do partido governista Frente Sandinista de Libertação Nacional. O veículo levava pessoas de volta às suas comunidades no norte do país depois de elas terem participado das comemorações pelo 35º aniversário da revolução, informaram fontes oficiais.