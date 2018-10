Nicarágua vive dia de violência com repressão policial e prisão de opositores

MANÁGUA - A polícia da Nicarágua reprimiu neste domingo, 14, um grupo de opositores e deteve 29 pessoas que pretendiam protestar nas ruas de Manágua contra o presidente Daniel Ortega. O episódio mais recente da crise sociopolítica que a Nicarágua vive desde abril deste ano e que deixou centenas de mortos foi repudiado por organizações internacionais, que exigiram que o governo nicaraguense respeite os direitos dos cidadãos e a liberdade de manifestação.

Os incidentes começaram quando um grupo de pessoas esperava para se juntar a um protesto convocado para este domingo pela coalizão opositora União Nacional Azul e Branco (UNAB), que não foi realizado. Dezenas de policiais chegaram ao local e entraram em confronto com os opositores, 29 dos quais foram detidos pelas forças de segurança.

Entre os detidos está a diretora na Nicarágua da ONG Teto Internacional, Ana Lucía Álvarez, denunciou a organização em comunicado. Ainda não está claro quem já foi libertado, diferente do caso do repórter Uriel Velásquez, do jornal local "El Nuevo Diario", detido e solto pouco tempo depois.

Os membros da UNAB prometeram seguir adiante com os protestos por uma "Nicarágua Livre", enquanto a polícia reiterou na véspera que não vai permitir "manifestações ou mobilizações que não contem com a devida permissão".

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigiu que Ortega liberte os manifestantes detidos, respeite o seu direito de protesto pacífico e que dê fim à "repressão".

O secretário-executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), o brasileiro Paulo Abrão, lamentou os incidentes e considerou "inaceitáveis" as "atitudes repressivas e autoritárias" do presidente.

A mesa de diálogo entre a Aliança Cívica, composta por setores civis, e o governo de Ortega está suspensa desde julho, depois que grupos governistas agrediram membros do Episcopado que participam como mediadores.

A Nicarágua vive uma crise sociopolítica que começou em abril, quando tiveram início no país manifestações contra a reforma da previdência e que posteriormente exigiam a renúncia de Ortega. Segundo organizações humanitárias locais e internacionais, os atos de violência deixaram entre 322 e 512 mortos desde então, enquanto o governo informa oficialmente que 199 pessoas morreram e denuncia uma tentativa de golpe de Estado. //EFE