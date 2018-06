Nigéria: 20 igrejas cristãs foram destruídas

O bispo Oliver Dashe Dome disse que cerca de 500 paroquianos foram mortos desde o início dos ataques na região, em 2009. Ao menos 180 pessoas foram mortas nas últimas duas semanas, incluindo 60 crianças.

Os insurgentes Boko Haram defendem uma versão extrema das leis islâmicas e ameaçam a minoria cristão no nordeste da Nigéria. Três estados da Nigéria estão em estado de emergência há nove meses e o bispo Dome acusa as autoridades pela carnificina, dizendo que o grupo Boko Haram é melhor armado do que o exército da Nigéria e demonstrou preocupação sobre a velocidade dos assassinatos. Fonte: Associated Press.