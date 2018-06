Nigéria: 5 policiais são mortos em ataques no Norte Autoridades nigerianas informaram hoje que pelo menos cinco policiais foram mortos em ataques separados no norte do país. Homens armados invadiram Birnin-Gwari, no Estado de Kaduna, na noite de quarta-feira. Eles atacaram um posto policial e usaram explosivos para entrar em duas agências bancárias. Aminu Lawan, porta-voz da polícia do Estado de Kaduna, disse que três policiais morreram durante o ataque, que as autoridades acreditam que foi obra de uma gangue criminosa.