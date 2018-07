O governo nigeriano estima que poderá economizar até US$ 8 bilhões em recursos públicos com a eliminação do subsídio; graças à ajuda do governo o consumidor nigeriano paga cerca de US$ 0,45 por litro de gasolina.

A Nigéria é um grande produtor e exportador de petróleo, mas importa praticamente todos os derivados que consome. As informações são da Dow Jones.