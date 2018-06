Nigéria confirma 70 mortos após ofensiva contra grupo islâmico

As forças nacionais partiram para uma ofensiva na volátil região nordeste do país nos últimos dias, isso depois que militantes do grupo radical islâmico Boko Haram armados com granadas e armas anti-aéreas atacaram quartéis militares na cidade de Bama na última sexta-feira.

O governo costuma reportar as baixas entre os grupos insurgentes, mas raramente diivulga as mortes de civis ou de soldados do exército nigeriano, razão pela qual o comunicado desta terça-feira sobre a batalha próxima ao Camarões permanece um mistério.

O porta-voz do Ministério da Defesa, o brigadeiro-general Chris Olukolade, disse que o exército visava a atacar os insurgentes por trás dos ataques em Bama, e que 20 veículos usados na ofensiva da sexta-feira foram localizados e destruídos.

"Embora um grande número de rebeldes tenha escapado com ferimentos, muitos outros foram presos e cerca de 50 deles morreram em troca de tiros com as tropas do exército, em operação designada para aprender os terroristas foragidos", disse Olukolade.