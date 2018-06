Nigéria confirma mais 2 casos de ebola

Os dois são esposos de um homem e de uma mulher que tiveram contato direto com o liberiano-americano Patrick Sawyer, que viajou para a Nigéria no mês passado e infectou outras 11 pessoas antes de morrer, em julho. Os cônjuges dos novos infectados também morreram em decorrência da doença, informou Chukwu aos repórteres em Abuja, a capital do país.

Autoridades nigerianas inicialmente afirmaram que o risco de exposição a outras pessoas era mínimo, porque Sawyer foi levado para isolamento após chegar ao aeroporto. No início deste mês, porém, porém, Jider Idris, comissário de saúde de Lagos, a maior cidade do país, reconheceu que Sawyer não foi colocado em quarentena no primeiro dia em que chegou à Nigéria.

Os dois casos recentes elevam o número de infectados confirmados na Nigéria, incluindo Sawyer, para 14. Cinco pacientes morreram por causa do ebola, cinco se recuperaram e saíram do hospital e outras quatro estão em tratamento, em condição de isolamento em Lagos, a capital comercial onde o voo de Sawyer aterrissou.

O número de infectados é muito maior na Guiné, Serra Leoa e Libéria, com centenas de casos em cada país. A Libéria é a mais afetada, com 576 mortes. Fonte: Associated Press.