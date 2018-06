Nigéria confirma primeira morte por Ebola

Abuja, 26/07/2014 - O surto de Ebola que atinge o oeste da África se espalhou para o quarto país, com a Nigéria confirmando a primeira morte pela doença, nesta sexta-feira. A vítima foi um homem da Libéria, que passou mal em um avião e assim que pousou na Nigéria foi colocado em quarentena.

"Todas as portas de entrada na Nigéria, incluindo aeroportos, portos e fronteiras terrestres foram colocadas em alerta vermelho", disse o ministro de Saúde da Nigéria, Onyebuchi Chukwu. Segundo ele, as autoridades do país, que é o mais populoso da África, colocaram especialistas em todas as portas de entrada e a supervisão ativa foi fortalecida.

O Ebola, que é uma das doenças mais contagiosas e letais do mundo, já matou pelo menos 660 pessoas e infestou outras 1.093 em Serra Leoa, Libéria e Guiné. Autoridades de saúde têm alertado que um surto da doença na capital nigeriana, Lagos, que tem quase 21 milhões de habitantes, seria catastrófico. Fonte: Associated Press.