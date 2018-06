Nigéria: conflito por terras mata pelo menos 100 pessoas

Residentes contatados por telefone disseram que os ataques começaram na noite de terça-feira e que as últimas vítimas foram mortas na tarde desta quinta. Kabiru Ismail, da aldeia Maigora, relatou ter contado mais de 100 corpos enterrados em três aldeias. O imã de Maigora contou que dois policiais estão entre os mortos.

Há meses, a área tem sido aterrorizada por ataques atribuídos aos pastores seminômades fulani contra os produtores rurais hausa. Ambos os grupos são muçulmanos. Grande parte dos episódios de violência de responsabilidade dos fulani na Nigéria se concentra no Estado de Plateau, no centro do país, onde pastores muçulmanos entram em confronto com frequência com agricultores cristãos. Fonte: Associated Press.