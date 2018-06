Nigéria diz que maioria de meninas sequestradas foi libertada

"Com isso, o diretor da escola confirmou que apenas 8 das estudantes ainda estão desaparecidas", disse o porta-voz das Forças Armadas, major general Chris Olukolade, em um comunicado enviado à imprensa.

Ele não especificou exatamente quantas meninas haviam sido resgatadas, mas disse que um dos "terroristas" envolvidos no rapto foi detido.

O sequestro em massa de estudantes de entre 15 e 18 anos chocou a Nigéria ao mostrar como o Boko Haram levou anarquia a regiões do árido e empobrecido nordeste do país e deixou centenas de mortos nos últimos meses.

Homens armados se passando por soldados entraram no vilarejo de Chibok, no Estado de Borno, e em um colégio secundário para mulheres na última hora da segunda-feira dizendo que estavam no local para retirá-las de lá, antes de sequestrar entre 50 e 100 jovens.

(Reportagem de Isaac Abrak e Chijioke Ohuocha)