Nigéria e Bangladesh enfrentam protestos contra filme

A multidão era pacífica, embora demonstrasse raiva sobre o lançamento do vídeo "A Inocência dos Muçulmanos", que ridiculariza o profeta Maomé ao retratá-lo com uma fraude, um mulherengo e um molestador de crianças. Na semana passada, milhares de pessoas marcharam na cidade de Sokoto e outra multidão de jovens raivosos foi dispersada por tropas do exército com tiros para o ar.

Já funcionários do governo de Bangladesh e testemunhas disseram que pessoas ficaram feridas em um conflito na capital do país entre policias e centenas de muçulmanos que estavam protestando contra o filme. A polícia afirmou que lançou gás lacrimogêneo e usou cassetetes para dispersar manifestantes de grupos islâmicos, que atiravam pedras. Testemunhas disseram que os manifestantes queimaram vários veículos. Dezenas de pessoas foram presas.

O confronto começou quando a polícia tentou impedir a manifestação. Todos os protestos perto da principal mesquita da cidade, a Baitul Mokarram, estão proibidos desde a tarde de sexta-feira para evitar tumultos. Os manifestantes anunciaram uma greve geral amanhã para protestar contra a ação da polícia. O filme já provocou violentos protestos em todo o mundo muçulmano, que mataram dezenas de pessoas. As informações são da Associated Press.