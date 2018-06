Nigéria envia 250 médicos para lutar contra o ebola

A doença já infectou mais de 17 mil pessoas, sendo que cerca de 6 mil morreram vítimas do vírus. Enquanto a ajuda internacional tem se dedicado a construir centros de tratamento e a fornecer suprimentos, ainda há uma grande escassez de médicos para tratar os pacientes. Libéria, Serra Leoa e Guiné já tinham poucos profissionais da saúde antes da crise do ebola começar e muitos deles foram infectados durante o surto.

Também nesta quarta-feira, o ator britânico Idris Elba e os jogadores de futebol Yaya Toure e Patrick Vieira, lançaram campanhas no rádio e na TV, que serão veiculadas em toda a região afetada pelo ebola. Os anúncios mostram as estrelas do esporte vestindo uniformes com os nomes dos médicos que ajudarão a tratar a doença e dão dicas de como evitar a contaminação. Fonte: Associated Press.