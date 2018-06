Nigéria: Exército mata 50 supostos insurgentes

O tenente coronel Sagir Musa, porta-voz do exército nigeriano, disse que uma divisão recém-formada do exército com o objetivo de combater a insurgência participou do ataque. O acampamento também foi alvo de ataques aéreos.

Também nesta sexta-feira, moradores de Bulabulin-Ngabura, um povoado perto da cidade de Maiduguri, disseram que nove pessoas foram assassinadas e uma família foi sequestrada em um ação da seita na região. Fonte: Associated Press.