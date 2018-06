Nigéria: explosão mata 56, diz grupo civil

Sadiq Abba Tijjani, líder da Força Tarefa Conjunta Civil, disse que seu grupo recuperou pelo menos 56 cadáveres no local da explosão, principalmente mulheres mais velhas que vendiam amendoim e suco de limão no mercado.

Tijjani disse que conseguiu identificar 21 dos mortos, mas o restante sofreu queimaduras ou ferimentos "além do ponto em que era possível fazer o reconhecimento".

Outras testemunhas também estimaram o número de mortos em cerca de 50. Funcionários do governo haviam relatado 17 mortes na explosão.

Testemunhas e autoridades atribuíram a violência aos extremistas do Boko Haram, acusados de uma série de ataques a bomba recentes no país. Fonte: Associated Press.