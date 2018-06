Nigéria: Homens disparam em igreja e matam 15 Homens armados abriram fogo em uma igreja evangélica na região central da Nigéria, matando pelo menos 15 pessoas durante uma missa, no mais recente ataque do gênero no país, disseram as autoridades locais nesta terça-feira. "Eu confirmo 15 mortes", disse o porta-voz do governo, Jacob Edi, após o ataque na área de Okene, no Estado de Kogi. As informações são da Dow Jones.