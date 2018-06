Nigéria implementa medidas de segurança em Lagos

Todas as escolas e os prédios do governo em Abuja, na região central da Nigéria, fecharão durante o Fórum Econômico Mundial sobre África entre os dias 7 e 9 de maio, de acordo com ordem presidencial decretada depois que dois bombardeios em três semanas mataram quase 100 pessoas.

Extremistas islâmicos são culpados por ambos os ataques. Comunicado divulgado na noite de ontem informou que a medida foi tomada para "aliviar o tráfego" durante a conferência, que reunirá centenas de personalidades internacionais, empresários e líderes africanos. O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, é convidado de honra DP evento.

O governo nigeriano informou que destacou 6 mil policiais e soldados para ajudar na segurança da conferência e o presidente Goodluck Jonathan garantiu que os delegados estarão a salvo. Mas a embaixada dos Estados Unidos alertou os cidadãos norte-americanos na sexta-feira que "grupos associados ao terrorismo" podem estar planejando um "ataque não especificado" ao hotel Sheraton em Lagos, capital comercial da Nigéria. Fonte: Associated Press.