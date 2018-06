Nigéria investiga possível novo sequestro em massa, diz fonte As forças de segurança nigerianas estão investigando um possível sequestro em massa de moradores no Estado de Borno, no nordeste, onde militantes islâmicos do grupo Boko Haram sequestraram mais de 200 estudantes há dois meses, disse uma fonte do setor de segurança nesta terça-feira.