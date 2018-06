Nigéria monitora 200 que podem ter contraído ebola

As autoridades do país estavam otimistas de que conseguiriam conter o surto da doença. O liberiano-americano que levou a doença para a Nigéria, quando chegou ao país de avião, foi rapidamente isolado e as autoridades disseram que estavam monitorando com sucesso as pessoas que tiveram contato com ele.

Mas, no mês passado, uma dessas pessoas escapou da vigilância e fugiu para Port Harcourt, no sul do país. Ele infectou um médico que, por sua vez, expôs dezenas de pessoas à doença pois continuou a tratar dos pacientes depois de apresentar os sintomas do ebola, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em outras partes do oeste africano, o surto está saindo do controle e já matou cerca de 1.900 pessoas até agora, segundo a OMS. Guiné, Libéria e Serra Leoa registraram centenas de mortes. O último país a registrar casos da doença foi o Senegal.

No sul da Nigéria, 200 pessoas foram identificadas como tendo sido expostas ao médico doente e estão sendo monitoradas, informou a ONU. Cerca de 60 dessas pessoas são consideradas com alto risco para contrair ebola.

As autoridades estão rastreando mais pessoas que entraram em contato com o médico e educando os moradores sobre a doença, disse o doutor Sampson Parker, comissário de saúde do Estado de Rivers, onde Port Harcourt está localizada.

Rumores, medo e confusão sobre o ebola, cujos casos costumam aparecer na região central da África, ajudaram a espalhar a doença. Algumas pessoas escondem os sintomas ou evitam cuidados médicos por considerarem que os hospitais são lugares onde as pessoas vão simplesmente para morrer. Fonte: Associated Press.