Nigéria: moradores de aldeia matam extremistas

Os moradores disseram que estavam fazendo justiça com as suas próprias mãos, porque os militares nigerianos não estão fazendo o suficiente para conter os ataques do Boko Haram. Kalabalge se localiza no norte da Nigéria e é o local em que houve o sequestro de 270 adolescentes no mês passado.

Ontem pela manhã, os moradores de Kalabalge emboscaram dois caminhões com homens armados e detiveram ao menos de militantes e dezenas foram mortos, disse um policial em condição de anonimato. Não ficou imediatamente claro onde estavam presos os militantes. Fonte: Associated Press.