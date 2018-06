Nigéria recupera 50 corpos de vítimas de massacre Os moradores de uma cidade nigeriana atacada na noite de segunda-feira pelo grupo extremista islâmico Boko Haram criticavam hoje as forças de segurança locais por não terem evitado um massacre apesar de terem sido alertadas sobre a aproximação dos milicianos. Até o momento, pelo menos 50 corpos foram recuperados am Gamboru, no nordeste da Nigéria, muitos dos quais queimados e inidentificáveis.