Nigéria registra 11º caso de Ebola

O ministro da Saúde da Nigéria, Onyebuchi Chukwu, anunciou que há outro caso de ebola no país mais populoso da África, o que eleva para 11 o total de pessoas cuja infecção pelo vírus foi confirmada em território nigeriano.

Em Abuja, a capital do país, Chukwu disse aos jornalistas nesta quinta-feira que o paciente é um médico que ajudou no tratamento do primeiro caso de ebola no país, o do liberiano-americano Patrick Sawyer, que chegou à Nigéria vindo da Libéria no mês passado e morreu em 25 de julho. Todos os infectados pelo ebola na Nigéria tiveram contato direto com Sawyer.

A Nigéria já registrou três mortes: Sawyer, um enfermeiro (ou enfermeira) nigeriano que ajudou no tratamento dele e um funcionário da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Ecowas, na sigla em inglês), que ajudou a transportar Sawyer para o hospital depois de ele ter aterrissado em Lagos, a capital comercial nigeriana, e desmaiado no aeroporto. Fonte: Associated Press.