Nigéria rejeita troca de prisioneiros do Boko Haram por alunas sequestradas

"Ele deixou bem claro que não haverá negociações com o Boko Haram que envolva uma troca de alunas sequestradas por presos", afirmou Mark Simmonds em entrevista coletiva.

O líder do grupo rebelde islâmico Boko Haram ofereceu na segunda-feira a libertação das mais de 200 alunas sequestradas em troca dos seus prisioneiros.

Militantes do grupo, que luta por um Estado islâmico, atacaram uma escola secundária no vilarejo de Chibok, no nordeste da Nigéria, em 14 de abril e levaram 276 estudantes que faziam provas. Algumas conseguiram escapar, mas cerca de 200 continuam desaparecidas.

(Reportagem de Matthew Bigg Mpoke)