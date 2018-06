Nigéria repele ataque e mata 50 insurgentes Pelo menos 50 supostos insurgentes foram mortos durante combates com soldados da Nigéria após um ataque contra uma base militar no Estado de Borno, no nordeste do país, segundo informou neste domingo o Ministério de Defesa. Seis soldados, incluindo o comandante da unidade, também morreram no confronto, que aconteceu na sexta-feira (04), na cidade de Damboa.