Nigéria: Sobe para 41 número de mortos em atentado

De acordo com a polícia de Kano, dois homens conduziram um carro repleto de explosivos na direção de um ônibus de passageiros lotado no fim da tarde de hoje, pelo horário local. Apesar de ninguém ter reivindicado a autoria do ataque até o momento, a polícia suspeita do grupo radical islâmico Boko Haram.

Kano possui aproximadamente 4 milhões de habitantes. A cidade é o principal polo comercial do norte nigeriano, uma região predominantemente muçulmana do país africano. As informações são da Associated Press.