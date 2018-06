'Ninguém irá deter nossa revolução', diz Correa "Ninguém irá deter nossa revolução", declarou o presidente do Equador, Rafael Correa, pouco depois de pesquisas de boca de urna terem apontado sua reeleição ao cargo com cerca de 60% dos votos. Da sacada do Palácio de Carendolet, sede do governo equatoriano, Correa agradeceu aos eleitores pelo apoio.