No 1º discurso do mandato, Putin ataca a oposição e promete combater corrupção No primeiro discurso desde que assumiu seu novo mandato como presidente da Rússia, Vladimir Putin (foto) atacou a oposição a seu governo, afirmando que "quem recebe dinheiro externo e serve a interesses externos não pode desempenhar um papel político" no país. O líder russo prometeu combater a corrupção e a evasão de capital - e atraiu críticas imediatas de seus opositores ao afirmar que, desde a primeira vez que assumiu a presidência, há 13 anos, tornou as condições de sua nação invejáveis. "Isso é populismo social",disse o político opositor Vladimir Ryzhkov. "Vamos implementar tudo o que planejamos", afirmou Putin, descrevendo a Rússia como um país comprometido com a democracia.