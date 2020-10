No 10º dia de conflito em Nagorno-Karabakh, Anistia denuncia uso de bombas de fragmentação

STEPANAKERT, AZERBAIJÃO - O conflito entre Armênia e Azerbaijão pelo controle da região do Nagorno-Karabakh, próximo a fronteira entre os dois países, chega ao 10º dia nesta terça-feira, 6, sob denúncias de uso de armas proibidas e apelos da comunidade internacional. Entre pedidos de trégua e conclamações de apoio, o confronto segue, com baixas confirmadas pelos dois lados.

A ONG Anistia Internacional denunciou nesta terça-feira o uso de bombas de fragmentação de fabricação israelense em Stepanakert, capital de Nagorno-Karabakh. Os artefatos, que se abrem no ar e despejam uma série de projéteis, são proibidas desde 2010 por uma convenção internacional.

Leia Também Campanha de Trump viu chance em diagnóstico de covid, mas presidente estragou narrativa

Especialistas "conseguiram localizar as áreas residenciais de Stepanakert, onde essas imagens foram tiradas, e identificaram munições de fragmentação M095 DPICM de fabricação israelense, que parecem ter sido disparadas por forças azeris", disse a AI. Israel é um grande fornecedor de armas para o Azerbaijão.

"O uso de munições de fragmentação é proibido em todas as circunstâncias pelo Direito Internacional Humanitário", ressaltou o diretor para o Leste Europeu e Ásia Central da Anistia, Denis Krivosheev, citado em comunicado à imprensa.

A denúncia da ONG vem em meio a uma troca de acusações entre Baku e Erevan. Os dois lados do conflito afirmam que os opositores aumentaram deliberadamente os bombardeios em áreas urbanas habitadas, em particular na capital da região separatista, Stepanakert, e na segunda cidade do Azerbaijão, Gandja.

As baixas militares também continuam a ocorrer, apesar de nenhum dos lados ter conquistado, aparentemente, uma vantagem decisiva sobre o outro. O balanço de 286 mortos desde o início do conflito permanece parcial, mas os dois lados dizem ter matado de 2.000 a 3.500 soldados inimigos e rejeitam a responsabilidade pelas hostilidades.

Nesta terça, o porta-voz do Exército armênio anunciou que 21 combatentes de Karabakh foram mortos nesta terça. Em um comunicado matinal, o Ministério da Defesa do Azerbaijão afirmou ter infligido "pesadas perdas de vidas e equipamentos militares" ao adversário e "forçado-o a se retirar". O presidente da autoproclamada República de Karabakh, Arayik Haroutiounian, assegurou, porém, que seu Exército "cumpriu com sucesso suas tarefas", acrescentando que "está tudo sob controle".

O Azerbaijão, que não anuncia as baixas entre seus soldados, menciona a morte de 46 civis, enquanto Karabakh relatou que 240 soldados e 19 civis perderam a vida.

Imbróglio internacional

As hostilidades entre os dois países e os separatistas não tem diminuído, mesmo com a pressão da comunidade internacional. O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, cujo país rico em petróleo gastou abundantemente em armamentos modernos nos últimos anos, prometeu retomar Karabakh. Ele descartou uma trégua sem a retirada militar armênia da região e sem um pedido de "desculpas" do primeiro-ministro armênio, Nikol Pachinian.

Erevan e Baku até agora ignoraram os apelos por um cessar-fogo da comunidade internacional, incluindo da Rússia, a potência regional. O Azerbaijão conta, porém, com o apoio inequívoco do turco Recep Tayyip Erdogan.

Contra a maré da comunidade internacional, o chefe da diplomacia turca, Mevlut Cavusoglu, em visita a Baku nesta terça-feira, pediu "apoio" ao Azerbaijão. Ele questionou abertamente a utilidade de um cessar-fogo: "O que acontecerá depois, a Armênia vai se retirar imediatamente dos territórios do Azerbaijão?".

Esta visita ocorre depois que Paris, Moscou e Washington, mediadores deste conflito desde os anos 1990, descreveram a crise como "uma ameaça inaceitável à estabilidade da região". Uma escalada pode ter consequências imprevisíveis, dado o número de potências concorrentes no Cáucaso: Rússia, Turquia, Irã e os países ocidentais.

A Turquia é acusada de agravar o conflito, ao encorajar Baku a partir para uma ofensiva militar, e é suspeita de ter enviado mercenários sírios para Karabakh. Dezenas deles teriam sido mortos.

Embora a Rússia mantenha boas relações com os dois países, continua mais próxima da Armênia, que pertence a uma aliança militar dominada por Moscou.

O presidente russo, Vladimir Putin, voltou a pedir, na noite de segunda-feira, o fim "imediato" dos combates, durante uma conversa com o líder armênio./ AFP