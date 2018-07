No 11 de Setembro, Obama e Romney param ataques

Restando pouco menos de dois meses para as eleições, no entanto, os dois candidatos permaneceram nos holofotes. Pela manhã, Obama respeitou um minuto de silêncio pelas vítimas dos ataques nos jardins do Pentágono. No aeroporto de Chicago, Romney cumprimentou bombeiros antes de embarcar para Nevada e lembrou o sacrifício dos primeiros homens a responderem aos chamados urgentes vindos das Torres Gêmeas do World Trade Center, derrubadas por extremistas islâmicos a bordo de dois aviões. As informações são da Associated Press.