No 2º dia em Cuba, Obama se reúne com Raúl Castro e empreendedores locais

HAVANA - O presidente dos EUA, Barack Obama, se reunirá nesta segunda-feira, 21, no segundo dia de sua visita a Cuba, com o presidente cubano, Raúl Castro, e participará de um fórum de negócios entre líderes empresariais americanos e empreendedores cubanos do setor privado da ilha.

Obama e Castro terão uma reunião oficial no Palácio da Revolução, palco do terceiro encontro entre os dois presidentes desde o anúncio do restabelecimento de relações diplomáticas.

Na primeira parte do evento, de mais ou menos uma hora, haverá uma reunião bilateral, que depois se ampliará para as delegações oficiais do governo cubano e americano. Ao término do encontro, ambos os presidentes farão uma declaração à imprensa.

Como é habitual em visitas de alto nível, antes das conversas oficiais o presidente Obama deixará uma coroa de flores na estátua do herói independentista José Martí, na emblemática Praça da Revolução, onde há também uma efígie de Ernesto Che Guevara.

Na parte da tarde, o presidente participará de um fórum de negócios entre líderes empresariais dos EUA com representantes de companhias estatais cubanas e do setor privado da ilha, cooperativas e os chamados "cuentapropistas", ou empreendedores.

O governo americano expressou em várias ocasiões sua intenção de ajudar no desenvolvimento desse setor emergente que vem abrindo passagem em Cuba e modernizando sua economia.

Participarão desse encontro o fundador da empresa americana de aluguel de imóveis particulares Airbnb, Brian Chesky; o diretor administrativo e assessor geral da rede hoteleira Starwood, Kenneth S. Siegel e o executivo-chefe de PayPal, Daniel Schulman; além do chef espanhol José Andrés, que possui vários restaurantes nos EUA.

Também participará desse fórum o cubano-americano Saul Berenthal, cofundador da Cleber, primeira empresa americana que conseguiu em fevereiro uma licença do Departamento do Tesouro para instalar-se em Cuba. A fábrica produz tratores na Zona Especial de Desenvolvimento do Mariel, projeto do governo cubano para captar investimento estrangeiro.

A agenda de Obama nesta segunda-feira se encerrará com um jantar de Estado, oferecido pelo presidente Raúl Castro, no Palácio da Revolução. /EFE